Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

11.10.2022 13:21

Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyorTOKAT Tokat'ta tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

TOKAT Tokat'ta tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tokat Halk Eğitim Merkezide devlet hastanelerinin cerrahi önlükleri kadınlar tarafından üretiliyor. Top kumaş olarak gelen ürünler kalıplar halinde kesiliyor. Kesilen kumaşlar belirlenen ölçülere göre dikiliyor. Kullanıma hazırlanan ürünler tek tek paketlenerek il ve ilçe devlet hastanelerine gönderiliyor. Kurslarda eğitim alan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

El Sanatları Öğretmeni Nebati Ersoy, ilk defa böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda farklı şeyler çalışmıştık ama bu sene daha zevkli oldu. Çünkü kendi ilimizin ihtiyaçlarını bizler karşılayabilmek çok güzel bir şey. Aile bütçesine katkıda bulunmak çok güzel bir şey" dedi. 3 çocuk annesi 6 torunu olan Hatun Tazegül ise evde yalnız kalmamak için başladığı kursta üretim yapmaktan mutlu olduğu belirterek, "Bu sene cerrahi önlük dikmeye başladık. Ondan önce de işte el işleri falan yapıyordum. Burada da güzel bir ortam var. Arkadaşlarla gençlerle çalışırken bende genç oluyorum" diye konuştu.

Tokat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Peşmen, il ve ilçe hastanelerinin cerrahi tek kullanımlık önlüklerini diktiklerini belirterek, "Kurumumuzda mesleki eğitim kurları açılıyordu. Neden mesleki eğitim kurslarının yanında üretim de yapmayalım dedik. Kursiyerlerimizle birlikte bir ortak karar aldık. Bu sayede parça başına kursiyerlerimizle ufak da olsa ücret alıyorlar. Aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekstil atölyesine dönüştürülen kurs merkezinde çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

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