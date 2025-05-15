Telekomünikasyon Teknikerleri İçin Mentörlük Eğitimi

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu dönemde, altyapı ne kadar önemliyse, onu yönetecek, geliştirecek ve dönüştürecek insan kaynağı da o kadar kıymetli olarak değerlendiriliyor. Bu noktada, mesleki tecrübenin ve vizyonun kuşaktan kuşağa aktarılması büyük bir gereklilik haline geliyor. Bu ihtiyacın farkında olan kurum ve kuruluşlar, eğitim ile sektör deneyimini bir araya getiren projelere yöneliyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Türk Telekom A.Ş.'nin proje ortağı olduğu "Türkiye Yüzyılında Telekomünikasyon Teknikerleri için Kuşaklararası Buluşma ve Mentörlük Eğitimi" bu anlamda dikkat çeken bir örnek oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen proje, yalnızca bir eğitim programı değil; aynı zamanda bir vizyon inşası, bir meslek onuru ve gelecek kuşaklara uzanan bir deneyim aktarımı olarak öne çıktı.

Projeyle, Türkiye'nin iletişim teknolojileri alanındaki nitelikli insan kaynağını geliştirmek, teknikerlik mesleğinin itibarını artırmak ve sektörel bilgi birikimini yeni nesillere aktarmak hedeflendi. Üniversite öğrencilerinin deneyimli sektör profesyonelleriyle birebir etkileşim kurabildiği mentörlük görüşmeleri sayesinde, genç tekniker adayları yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda mesleki bakış açısı, etik değerler ve sektörel farkındalık da kazandı.

Yedi üniversitenin destek verdiği projede Atatürk Üniversitesi konsorsiyum ortağı olarak yer aldı. Üniversiteyi temsilen beş öğrenci, programa katılarak sektörle doğrudan temas etme fırsatı buldu.

Proje kapsamında düzenlenen seminerler, atölye çalışmaları ve mentörlük oturumları, teorik bilginin ötesinde pratik deneyimlerle zenginleşti. Katılımcılar, iletişim teknolojileri alanındaki yenilikleri ve geleceğin mesleki beklentilerini doğrudan uzmanlarından dinledi. Böylece öğrenciler, kariyer planlarını daha bilinçli yapabilecek duruma gelirken, aynı zamanda mesleklerine dair aidiyet duygularını da pekiştirdiler.

Proje, teknikerlik mesleğine dair kamuoyundaki algıyı da olumlu yönde etkileyebilecek nitelikteydi. Teknikerlik, uzun yıllar boyunca yeterince görünür olmayan ancak sektörün omurgasını oluşturan önemli bir meslek grubuydu. Bugün ise bu tür projeler sayesinde teknikerler, sadece sahada çalışan değil; düşünen, planlayan, yön veren ve geleceğe ilham olan bireyler olarak konumlandırılıyor.

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği Başkanı Sayın İsmail Özkar, projeye dair yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti; "Öncelikle iç işleri bakanlığı ve Türk Telekom A.Ş. verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ederim. "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı teknikerlerin yetişmesi, üniversite-sanayi iş birliği merkezli projelerle mümkün olabilir. Bu anlamda, öğrencilerimizin ve geleceğin teknikerlerinin sektörel deneyime doğrudan temas edebildiği bu tür mentörlük programları, teknik bilgi kadar mesleki vizyon kazandırma açısından da büyük önem taşıyor. Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği olarak gençlerimizin gelişimini ve sektörel bilgi birikiminin yeni nesil teknikerlere aktarılmasını destekleyen her girişimin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Bugün ulaşılan noktada, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda en büyük güvencelerden biri, bu dönüşümü bizzat yönetecek olan nitelikli insan kaynağıdır. Geleceğin yetenekli teknikerleri, işte bugünün vizyoner projeleri sayesinde yetişiyor. Kuşakları buluşturan, bilgiyi cömertçe paylaşan ve değerli deneyimi geleceğe taşıyan bu anlamlı proje, yalnızca bugünü değil, yarınları da büyük bir özenle inşa ediyor. - ERZURUM