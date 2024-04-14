TEM Otoyolu\'nda Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Rahat

Yerel

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden ulaşımını rahat sağlıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün bitiyor. Tatil sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu Cuma günü sabahın erken saatleri itibariyle başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle dün gece saatlerinde trafik durma noktasına kadar geldi. Bu sabah saatleri itibariyle trafiğin akıcı olduğu Bolu geçişinde, kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmezken, sadece gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlara geçiş izni veriliyor. Otoyolda az sayıda kamyon ve tırın bulunması sebebiyle tatilcilerin dönüş yolculuğunda trafik akıcı ve rahat sağlanıyor. - BOLU