TEMA Vakfı Uşak'ta Karaağaç Göleti'nde temizlik yaptı

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(UŞAK)- TEMA Vakfı, Uşak'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Karaağaç Göleti'nde temizlik yaptı. Tema Vakfı Uşak İl Temsilcisi Barış Metin, "Bizi yaşatan havadır, topraktır, sudur. İhtiyacımız kadarını kullanacağız" dedi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise "Göletimizi Uşak'ın göz bebeği haline getireceğiz" dedi.

Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu iş birliğiyle bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Karaağaç Göleti'nde temizlik yapıldı. Renkli etkinliklere ev sahipliği yapan programda Nihat Dülgeroğlu İlkokulu öğrencileri etrafta bulunan çöpleri topladı. Aynı zamanda uzman eğitmenler tarafından öğrencilere farkındalık ve çevre duyarlılığı hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

"Dünya'nın ömründen çalmadan yaşamalıyız"

Tema Vakfı Uşak İl Temsilcisi Barış Metin şunları söyledi:

"Bizi yaşatan havadır, topraktır, sudur. İhtiyacımız kadarını kullanacağız, bizim ihtiyacımız barınmadır, beslenmedir, sağlıktır. Fazlasına el uzatmak dünyanın ömründen çalmaktır. Bugün 2024 dünyasında, Türkiye'sinde, Uşak'ında bir yıllık kapasiteyi altı ayda tüketiyoruz, İki katı kullanım yapıyoruz. İklim krizinin gerek şehrimiz, gerek ülkemiz ve dünyada hızla kendini gösterdiğini göz önünde bulundurup dikkate aldığımızda, daha önce yaptığımız hataları tekrar ederek varlığımızı sürdüremeyiz."

"Karaağaç göleti Uşak'ın gözbebeği haline gelecek"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz Karaağaç Göletimizi Uşak'ın göz bebeği haline getireceğiz. Çok yakın zamanda Uşak'a gelecek olan önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen önderliğinde Karaağaç Göletimizi Uşak'a yakışır şekilde düzenleyeceğiz. Bugün burada bulunan geleceğimizin teminatı evlatlarımızın emekleri sayesinde Uşak'ımızın her yerini kendi evimiz gibi tertemiz yapacağız. Temiz toplum, temiz çevreyle oluşur. Önümüzdeki günler memleketimiz daha temiz olacak."

Tema Vakfı Uşak İl Temsilcisi Barış Metin ve Uşak Üniversitesine teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcıları, Tema Vakfı Uşak İl Temsilcisi Barış Metin, Uşak Üniversitesi Tema Topluluğu ve Gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.