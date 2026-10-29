TEMAD Eskişehir İl Başkanlığı üyeleri 29 Ekim geçit töreninde yürüdü - Son Dakika
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TEMAD Eskişehir İl Başkanlığı üyeleri 29 Ekim geçit töreninde yürüdü

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TEMAD Eskişehir İl Başkanlığı üyeleri 29 Ekim geçit töreninde yürüdü
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Eskişehir’de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit törenine katılarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit törenine katılarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geçit töreninde, TEMAD Eskişehir İl Başkanlığı yönetimi ve dernek üyeleri yer aldı. Törende kortejle birlikte yürüyen emekli astsubaylar, bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

"Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan TEMAD Eskişehir İl Başkanı Cihan Caylak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini yaşatmak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere aktarmak, ortak sorumluluğumuzdur. TEMAD ailesi olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güç ve taşıdığımız sorumluluk bilinciyle, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta değerli üyelerimiz olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıEskişehir29 EkimYerelSon Dakika

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