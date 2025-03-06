Temiz Adıyaman Projesi ile Şehirde Görülen Değişim - Son Dakika
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Temiz Adıyaman Projesi ile Şehirde Görülen Değişim

Temiz Adıyaman Projesi ile Şehirde Görülen Değişim

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin başlattığı 'Temiz Adıyaman' projesi kapsamında çöp kovalarının kaldırılması ve çöplerin konteynerlerde toplanmasıyla şehirde önemli bir temizlik sağlandı. Başkan Tutdere, projenin Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için devam edeceğini vurguladı.

06.03.2025 14:47  Güncelleme: 14:49
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin başlattığı "Temiz Adıyaman" projesi, şehir genelinde büyük bir değişime neden oldu.

Proje kapsamında evlerin önündeki çöp kovaları kaldırılarak, çöpler konteynerlerde toplanmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte kötü koku ve görüntü kirliliği sona ererken, sokaklar daha temiz ve düzenli hale geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ı daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için başlattığımız bu projede önemli bir aşamaya geldik. Çöp kovalarının kaldırılmasıyla birlikte kötü kokuların ve çevre kirliliğinin önüne geçtik. Mahallelerimiz artık daha temiz, daha düzenli. Belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hurda durumdaki çöp konteynerlerini de onarıp yeniden hizmete sunduk. Hem ekonomik tasarruf sağladık hem de temizlik çalışmalarımızı daha etkin hale getirdik. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu değişimi kalıcı hale getireceğiz. Belediye olarak en temel görevlerimizden biri, halkımıza temiz ve sağlıklı bir çevre sunmaktır. Şehrimizin her noktasında düzenli temizlik çalışmalarını sürdürüyor, çöplerin her gün toplanmasını sağlıyoruz. Özellikle yaz aylarında konteynerler de düzenli olarak yıkanacak, böylece kötü kokuların önüne geçilecek. Depremin yaralarını sararken, Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temizlik konusundaki kararlılığımızı sürdürecek, halkımızın desteğiyle şehrimizi daha güzel hale getireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 'Temiz Adıyaman' projemize destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Temiz Adıyaman Projesi ile Şehirde Görülen Değişim - Son Dakika

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