Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
17.02.2026 08:33  Güncelleme: 08:38
Alaşehir Belediyesi temizlik işçisi Ali İlkgün, şehirlerarası otobüs terminalinde bulduğu içinde para ve altın bulunan çantayı sahibine ulaştırarak büyük takdir topladı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlkgün'ü ödüllendirdi.

Alaşehir Belediyesi temizlik işçisi Ali İlkgün, şehirlerarası otobüs terminalinde bulduğu içinde para ve altın bulunan çantayı zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırdı. Temizlik işçisi İlkgün'ün örnek davranışı, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından plaket ve 3 yevmiye ile ödüllendirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçisi olarak görev yapan Ali İlkgün, bulduğu para ve altın dolu çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Alaşehir Belediyesi temizlik işçisi Ali İlkgün, Alaşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 08.00-17.00 vardiyasında görev yaptığı sırada, her 20 dakikada bir kontrol ederek temizlediği tuvaletlerde denetim yaparken kadınlar tuvaletinde duvara asılı bir çanta fark etti. Durumu hemen zabıta ekiplerine bildiren İlkgün, ekiplerle birlikte çantayı açtı.

Çantanın içinden yüklü miktarda para ve altın takılar çıktı. Zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak muhafaza altına alınan çantada kimlik bilgisi aranırken, terminalden alınmış bir yolcu bileti bulundu. Bilet üzerindeki telefon numarası üzerinden çantanın sahibine ulaşıldı. Zabıta Müdürlüğü'ne gelen kadın, çantasını unuttuğunun farkında olmadığını belirterek büyük bir şok yaşadı. Para ve altınlar tek tek sayılarak sahibine teslim edildi. İsminin açıklanmasını ve fotoğrafının çekilmesini istemeyen kadın, duyarlılığından dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan işçiye plaket ve 3 yevmiye ödül

Belediye işçisinin örnek davranışını öğrenen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ali İlkgün'ü makamına davet ederek plaket ve 3 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi. Başkan Öküzcüoğlu, "Seni tebrik ediyorum. Duyarlılığından dolayı vatanına, milletine şerefiyle hizmet edecek arkadaşlarımızın aramızda olması bizi mutlu ediyor. Kamu kuruluşlarında böyle insanların çalışması gurur verici. Emeğine, yüreğine sağlık. Bu davranışın diğer çalışanlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. İyilik bulaşıcıdır, dünyayı iyilik kurtaracak" dedi.

Ödülü almak istemedi

İlkgün'ün ödülü kabul etmek istemediğini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Ali bunu kabul etmek istemiyor ama biz zorlayacağız. Alaşehir Belediyesi olarak kendisine üç yevmiye ikramiye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu parayı yemem, çocuğuma da yedirmem"

56 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Ali İlkgün ise yaptığı açıklamada, "Ben tuvaletlere her 20 dakikada bir bakıyordum. Duvara asılı çantayı görünce zabıtaya haber verdim. Birlikte açtık. İçinden çıkan bilet sayesinde telefon numarasına ulaştık. Bayan geldiğinde çantayı unuttuğunun farkında bile olmadığını söyledi. Paraları tek tek sayıp teslim ettik. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Allah korusun, bu parayı yemem de çoluğuma çocuğuma da yedirmem" diye konuştu.

Belediye işçisi Ali İlkgün'ün duyarlı davranışı hem belediyede hem de ilçede takdirle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel

