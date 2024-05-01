Tepebaşı Belediye Başkanı 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe ve mitinge katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla Tertip Komitesi'nin koordine ettiği yürüyüş ve mitinge katıldı. İşçilerin yürüyüşüne destek olan Başkan Ataç, işçilerin bayramını kutladı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Ataç, "Tüm emekçilerin haklarını eşitçe ve adalet içinde alabildiği bir dünyanın hayalini kurmaya ve bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR