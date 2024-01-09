Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesajda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayınladı mesajda gazetecilerin yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekerek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961'den beri gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak üzere kutlanan Türkiye'ye özgü bir gündür. Demokratik bir toplum olmanın en önemli özelliklerinden biri haber alma hakkıdır. Yurttaşların doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmek yasalarla güvence altına alınmıştır. Ne yazık ki ülkemizde 12 Mart 1971 ve 12 Eylül darbesiyle birlikte, gazetecilerin-yayıncıların toplu sözleşme düzeni kullanılamaz, sendikal hareket ise işlevsiz hale getirildi. Sonraki yıllarda yeni yasal düzenlemeler getirilerek haklar tırpanlandı ve bir bayram olarak kutlanması gereken bu önemli tarih, bir gün olarak anılmaya başlandı. Basın sektörünün zor zamanlardan geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun sesi olma, doğru bilgi aktarma gibi önemli görevi fedakarca üstlenen basın mensuplarının yaşadığı zorlukların farkındayız. Aydınlık şehirlerin temelinde dürüst, tarafsız, aydınlık gazeteciliğin yattığını belirtirken, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerim ile kutluyorum. Bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri de saygıyla anıyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR