Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Hal Esnafını Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte hal esnafını ziyaret etti.

Başkan Ataç, CHP'nin EBB Başkan Adayı Ünlüce ile birlikte Eskişehirli esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç ve Ünlüce, son olarak yaş sebze ve meyve hal esnafıyla buluştu. Ataç ve Ünlüce'ye, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Hal Müdürü Hakan Doğan ve Hal Başkanı Halis Çiçek eşlik etti.

Başkan Ataç ve Ünlüce, tek tek görüştükleri pazar esnafının sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları söyledi:

"Vatandaşlarla birlikte, iç içe olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bugün de yaş sebze ve meyve halimizdeki esnafımızla sohbet etme imkanı buldum. Kimi zaman bizim fark edemediğimiz eksikleri buluşmalarımızda bizlere iletiyorlar. Böyle paylaşımlar daha güzel bir Tepebaşı ve Eskişehir oluşturabilmek adına bize çok faydalı oluyor. Ekonomik şartların vatandaşın aleyhine seyrettiği bu dönemde, esnaflarımız da alışveriş yapan vatandaşlarımız da zorluklar çekiyor. Bir an önce ülkedeki ekonomik durumun düzelmesini temenni ediyorum. Bizlere gösterdikleri sıcak karşılama ve ilgilerinden ötürü bütün esnaflarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Ünlüce de şöyle konuştu:

"Sebze ve meyvelerin topraktan mutfağımıza gelene kadarki sürecinde büyük emeği olan hal esnafımızın artan sebze ve meyve fiyatları ile ilgili yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Daha hava aydınlanmadan büyük emek verilen bu çatı altındaki tüm esnafımızın her zaman yanındayız. Talepleri doğrultusunda şartlarının iyileştirilmesi ve hal içerisine de her zaman kullanabilecekleri bir sosyal tesis için gerekli çalışmaları yürüteceğiz."