Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte hal esnafını ziyaret etti.
Başkan Ataç, CHP'nin EBB Başkan Adayı Ünlüce ile birlikte Eskişehirli esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç ve Ünlüce, son olarak yaş sebze ve meyve hal esnafıyla buluştu. Ataç ve Ünlüce'ye, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Hal Müdürü Hakan Doğan ve Hal Başkanı Halis Çiçek eşlik etti.
Başkan Ataç ve Ünlüce, tek tek görüştükleri pazar esnafının sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları söyledi:
"Vatandaşlarla birlikte, iç içe olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bugün de yaş sebze ve meyve halimizdeki esnafımızla sohbet etme imkanı buldum. Kimi zaman bizim fark edemediğimiz eksikleri buluşmalarımızda bizlere iletiyorlar. Böyle paylaşımlar daha güzel bir Tepebaşı ve Eskişehir oluşturabilmek adına bize çok faydalı oluyor. Ekonomik şartların vatandaşın aleyhine seyrettiği bu dönemde, esnaflarımız da alışveriş yapan vatandaşlarımız da zorluklar çekiyor. Bir an önce ülkedeki ekonomik durumun düzelmesini temenni ediyorum. Bizlere gösterdikleri sıcak karşılama ve ilgilerinden ötürü bütün esnaflarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum."
Ünlüce de şöyle konuştu:
"Sebze ve meyvelerin topraktan mutfağımıza gelene kadarki sürecinde büyük emeği olan hal esnafımızın artan sebze ve meyve fiyatları ile ilgili yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Daha hava aydınlanmadan büyük emek verilen bu çatı altındaki tüm esnafımızın her zaman yanındayız. Talepleri doğrultusunda şartlarının iyileştirilmesi ve hal içerisine de her zaman kullanabilecekleri bir sosyal tesis için gerekli çalışmaları yürüteceğiz."
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Hal Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?