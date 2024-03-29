Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir halkını oy kullanmaya davet etti - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir halkını oy kullanmaya davet etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir halkını oy kullanmaya davet etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde kent halkını oy kullanmaya davet etti. Başkan Ataç, Eskişehir'in gelişimi için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti.

29.03.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaptığı açıklama ile tüm Eskişehir halkını, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde oy kullanmaya davet etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde kent halkını oy kullanmaya davet etti.

Başkan Ataç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Eskişehir'imiz adına önemli bir dönemeci daha karşılamanın coşku ve heyecanı içindeyiz. Yerelde ülkenin büyük çoğunluğunu yöneten Cumhuriyet Halk Partisi'nin birer neferi olarak, kentimizdeki başarıyı ve oyumuzu artırmak için var gücümüz ile çalıştık. Artık demokrasinin tecelli etmesi ve halkımızın sözünü söyleme vakti geldi. Birlik ve beraberlik içinde olarak, Eskişehir'deki gelişimin devamı için önemli başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Kentimiz, Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız olmayı sürdürecek. Biz de bunun için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ideal ve fikirleri doğrultusunda, rantçı değil halkçı bir anlayış ile yönetilen Eskişehir'imiz için tüm hemşehrilerimi, 31 Mart Pazar günü sandıklara gitmeye ve vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Sonuçların şimdiden Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir halkını oy kullanmaya davet etti - Son Dakika

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