Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: Kamuda Tasarruf Paketi CHP\'yi zayıflatmayı hedefliyor

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hükümetin açıkladığı "Kamuda Tasarruf Paketi"ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde birinci parti olan CHP'yi zayıflatmak ve CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir" dedi.

Başkan Ataç, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paket ile asıl amaçlananın ve CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek olduğunu belirten Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladıkları 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' bizlerin yıllardır dile getirdiği ekonomik krizin bir itirafı niteliğindedir. Tasarruf paketi süslü cümlelerle paylaşıldı ancak kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılacağı tahmin ediliyor. Anlaşılan odur ki bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde birinci parti olan CHP'yi zayıflatmak ve CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. İktidarın israf dolu uygulamalarına ve halkımıza reva gördüğü fakirliğe bakınca, bu paketten umutlu olmak neredeyse imkansız bir hal alıyor. Samimiyetlerine inanmayı çok istemekle birlikte, lüks ve şatafat dolu yönetim anlayışlarından dolayı gerçekçi bulmakta güçlük çekiyoruz. Paketin detaylarına baktıktan sonra asıl sorulması gereken sorulara gelirsek:

-Geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcusu olmayan havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?

-Yıllık bütçesi 1 milyar lirayı aşan Saray'ın masrafları kısılacak mı?

-Lüks uçaklar ve makam araçlarında bir azaltma yapılacak mı?

-Devletten her ay 3-5 maaş alanlardan tasarruf edilecek mi?

-Diyanet İşleri'nin sürekli gündeme geldiği ultra lüks araçlar, vatandaşlarımızı incitiyor. Bundan vazgeçilecek mi?

-Yandaşları zengin eden ihale kanunu değişecek mi?

-Devletin kasasını boşaltan 'Hazine Garantili Müteahhit' işlerine bir kısıtlama veya önlem gelecek mi?

-Ay sonunu getiremeyen emeklilerimiz, siftahsız dükkan kapatan esnaflarımız, geleceklerine dair ümitten çok endişe besleyen gençliğimiz için somut adımlar atılacak mı?"

Eskişehir'e hizmet etmeye gayret ettiklerini kaydeden Ataç değerlendirmesini, şu sözlerle noktaladı:

"KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULMAYI ECEVİT'TEN ÖĞRENDİK"

"Bizler kendi yağımızda kavrulmayı Bülent Ecevit'ten öğrendik. Rahmetli Ecevit, bu ülkenin 'Mercedes'siz ilk başbakanı' idi. Hükümet kurulduktan hemen sonra kendisine verilen lüks Mercedes'i iade etmiş partisine ait Kartal marka araca binmeye başlamıştı. Daha sonra kendisine Renault 12 marka bir makam aracı tahsis edilmişti. Bizler yıllardır belediyelerimizde zaten tasarruf halindeyiz. Savurganlıktan kaçınarak Eskişehir'imize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Gösterişten, şatafattan, savurganlıktan değil halkımızdan yana durmanın çabası içindeyiz. Tasarruf paketinin getirdiği tedbirlere de uymaktan, ülkemizin her alanında kamu kaynaklarının verimli kullanılmasından memnuniyet duyacağız. Daha önce de açıklanan fakat uygulanmayan paketlerin aksine, açıklanan son paketin ülkemiz ve darboğaz içindeki halkımız için iyi sonuçlar doğurmasını yürekten diliyoruz."