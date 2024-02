Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Uludere ve Eğriöz mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Benim arkamda siz varsınız, halkımız var. Seçimden sonra da vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz, sizlerin görüşlerini alacağız. Bir sorun varsa çözeriz, talep varsa yerine getiririz. Biz vadetmeyiz, yaparız" dedi.

Başkan Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ataç son olarak CHP'nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Uludere ve Eğriöz mahallelerine ziyarette bulunarak çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Ayşe Ünlüce, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ben de bu toprağın insanlarından birisiyim. Ana ve baba evime hoş bulduk. Cumhuriyetin 100. yılında kadın belediye başkan adayı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. 1 Nisan sabahında hep beraber güzel bir Eskişehir'e uyanacağız."

Ataç da kırsal mahallelere ulaştırılan belediye hizmetlerine değinerek, şöyle konuştu:

"BİZ VADETMEYİZ, YAPARIZ"

"Hep birlikte 25 yılı geride bıraktık. Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Buralarda bizleri baş tacı ediyorsunuz eksik olmayın. Geldiğimizde çamurdan geçilmeyen bir şehir vardı, bunu Eskişehir çok iyi biliyor. Tepebaşı'nda hizmet, her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kent merkezinde yaşayanlarınki kadar kutsal. Bu anlayış ile çalışıyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte, köylerimiz mahalle statüsü kazandığı günden bu yana fedakarca bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde, kenti ve kırsalı ile daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda, Ayşe Başkan ile birlikte çok güzel işler yapacağız. Kendisi kazanacak, gittiği her yerde büyük sevgi ile karşılanıyor. Önümüzdeki 5 yılın planlamasını yapıyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk, kapımız herkese açıktı. Kimseyi ötekileştirmedik, tepeden bakmadık. Zaten öyle olmasa bugünlere gelemezdik. Benim arkamda siz varsınız, halkımız var. Seçimden sonra da vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz, sizlerin görüşlerini alacağız. Bir sorun varsa çözeriz, talep varsa yerine getiririz. Biz vadetmeyiz, yaparız."

Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nazan Erşahin ve Turgut Doğador ile Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinlerin de katıldığı buluşmada mahalle sakinleri ve muhtarlar da söz alarak Başkan Ataç ve Ünlüce'ye başarı dileklerini iletti.