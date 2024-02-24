Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı.

24.02.2024 16:56  Güncelleme: 17:01
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Ataç ve Ünlüce ilk olarak, Sarıcakaya ilçesini ziyaret ederek, Sarıcakaya Belediyesi Başkan Adayı Safiye Kesgin ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Ünlüce ve Kesgin, Sarıcakayalı esnafını ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Esnaf ziyaretinin ardından muhtarla ile bir araya gelen heyet, muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Sarıcakaya ilçe ziyaretinin ardından Mihalgazi ilçesine geçen heyet, burada da Mihalgazi Belediyesi Başkan Adayı Hasan Ünal ile buluştu. Mihalgazi'de de esnaf ve kahve ziyareti yapan heyet, Başkan Adayı Ünal için destek istedi.

İlçe ziyaretlerinde CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı.

Kaynak: ANKA

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