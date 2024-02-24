Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti.
Başkan Ataç ve Ünlüce ilk olarak, Sarıcakaya ilçesini ziyaret ederek, Sarıcakaya Belediyesi Başkan Adayı Safiye Kesgin ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Ünlüce ve Kesgin, Sarıcakayalı esnafını ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Esnaf ziyaretinin ardından muhtarla ile bir araya gelen heyet, muhtarların talep ve isteklerini dinledi.
Sarıcakaya ilçe ziyaretinin ardından Mihalgazi ilçesine geçen heyet, burada da Mihalgazi Belediyesi Başkan Adayı Hasan Ünal ile buluştu. Mihalgazi'de de esnaf ve kahve ziyareti yapan heyet, Başkan Adayı Ünal için destek istedi.
İlçe ziyaretlerinde CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı.
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?