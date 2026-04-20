Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Alpagut-Atalan Maden Projesi'ne Karşı "Mücadele" Mesajı: "Bu Güzel Doğayı, Bu Ekosistemi Onlara Yedirmeyeceğiz"

20.04.2026 16:30  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de planlanan Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Maden Projesi'ne karşı açılan davada bilirkişi keşfine katılarak halkla birlikte mücadele edeceğini duyurdu. Ataç, doğanın ve ekosistemin korunması için yasal yollarla haklarını arayacaklarını vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de Sarıcakaya–Mihalgazi hattında planlanan Alpagut-Atalan Altın- Gümüş Maden Projesi'ne karşı açılan dava kapsamında gerçekleştirilen bilirkişi keşfinde vatandaşları yalnız bırakmadı. Ataç, "Yasal yollarla hakkımızı alacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu güzel doğayı, bu ekosistemi onlara yedirmeyeceğiz" dedi.

Tepebaşı Atalan Mahallesi ve Mihalgazi Alpagut Mahallesi'nde maden ocağı projesine karşı açılan dava sonucunda mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı. Ataç da bilirkişi heyeti ile birlikte Avlamış Mahallesi'nden başlayarak maden sahasının yapılacağı alana yürüyerek, projeye karşı olan mahalle halkına destek verdi.

Ataç burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal yollarla hakkımızı alacağız"

"Bilirkişi heyeti ile beraber buraya yürüdük. Nereye ne yapılacağını anlattılar. Bir tarafta koyun sürüsü, öbür tarafta üç beş tane inek otlanıyor. İnanın, her yer yemyeşil bir halı gibi. Çok üzüldüm. Biliyorum, hep birlikte mücadele edeceğiz ve yaptırmayacağız. Nasıl ki seneler önce termik santral yapılacaktı, büyük bir mücadeleyle onu önledik; bunu da en kısa zamanda çözeceğiz. Ama maalesef iktidar bu tip konularda çok duyarsız. Aksine, vahşi madenciliğin önünü açan bir maden yasası çıkardılar. Onunla da bu vahşi madenciliğe soyunan müteahhitlerin ellerini rahatlattılar. Biraz önce madencileri savunurken, 'Bakanlık uygun gördü' diyorlar. Bakanlık kimin yanında? Madenciliğin yanında. Bakanlık zaten bunu teşvik ediyor. O açıdan işimiz zor ama yılmayacağız. Mücadele edeceğiz. Geleceğiz, burada yatacağız, sizlerle beraber olacağız. Çünkü burası, inanın, Eskişehir'in kalbi. Buradaki ekosistem o kadar muazzam ki ben buraya her geldiğimde hayran oluyorum. Ama insan sormadan edemiyor: Nasıl kıyacaksınız buraya? Ama onlar da yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Dediğim gibi, vazgeçmeyeceğiz. İnadına ne gerekiyorsa yapacağız. Ama yasal yollarla hakkımızı alacağız. Çünkü burada onların hiçbir karış hakkı yok. Burada hak sizindir, bizimdir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu güzel doğayı, bu ekosistemi onlara yedirmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:34:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.