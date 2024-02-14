Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri belediye çalışmalarını yerinde görüyor - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri belediye çalışmalarını yerinde görüyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri belediye çalışmalarını yerinde görüyor

Tepebaşı Belediyesi, hizmet turları düzenleyerek belediye merkezlerini ve çalışmalarını tanıtıyor. Bahçelievler Belde Evi kursiyerleri, çeşitli merkezleri gezerek bilgilendirme yapıyor.

14.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:56
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Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeleri ile Türkiye ve yurt dışından takdir toplarken, Eskişehirlilerin de beğenisini kazanıyor. Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Bahçelievler Belde Evi kursiyerleri, Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Gökkuşağı Kafeler, Özdilek Sanat Merkezi, Çamlıca Deneyimli Kafe ve 29 Ekim Gençlik Merkezi gibi merkezleri gezdi. Merkezler hakkında bilgi alan kadınlar, verilen hizmetlerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri belediye çalışmalarını yerinde görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri belediye çalışmalarını yerinde görüyor - Son Dakika
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