Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri belediye çalışmalarını yerinde görüyor

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Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeleri ile Türkiye ve yurt dışından takdir toplarken, Eskişehirlilerin de beğenisini kazanıyor. Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Bahçelievler Belde Evi kursiyerleri, Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Gökkuşağı Kafeler, Özdilek Sanat Merkezi, Çamlıca Deneyimli Kafe ve 29 Ekim Gençlik Merkezi gibi merkezleri gezdi. Merkezler hakkında bilgi alan kadınlar, verilen hizmetlerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR