Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde Oyun ve Beceri Grubu Etkinlikleri - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde Oyun ve Beceri Grubu Etkinlikleri

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri\'nde Oyun ve Beceri Grubu Etkinlikleri

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen oyun ve beceri grubuna katılan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Eskişehirli çocuklar için gelişim imkanları sunan belediye, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere yoğun katılım sağlıyor.

26.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Tepebaşı Belediyesi tarafından Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde düzenlenen oyun ve beceri grubuna katılan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği çok sayıda faaliyet ile Eskişehirli çocuklar için kendilerini geliştirecekleri imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinde 36-57 aylık çocuklar için düzenlenen oyun ve beceri grubu etkinlikleri de yoğun katılım ile sürüyor. Oyun ve beceri grubuna katılan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde oynadıkları oyunlarla hem öğreniyor hem keşfetmenin keyfini yaşıyor hem de arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar.

Özgüven kazanıyorlar

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin 29 farklı merkezde ve 13 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Yaz Dönemi Çocuk Kursları çerçevesinde Esentepe Belde Evi'nde düzenlenen jimnastik kursları da yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. 8-9 yaş arası 23 çocuğun katıldığı jimnastik kursu, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocuk, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde Oyun ve Beceri Grubu Etkinlikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde Oyun ve Beceri Grubu Etkinlikleri - Son Dakika
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