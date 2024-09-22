Tepebaşı Belediyesi Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, 'Let's Do It Türkiye' ile birlikte Dünya Temizlik Günü kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, doğayı koruma bilincini yaymak için bir araya geldi.

22.09.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için sivil çevre hareketlerinden biri olan 'Let's Do It Türkiye' ile tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen farkındalık amaçlı çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde tüm dünyada 'Let's Do It Türkiye' tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık amaçlı temizlik etkinliğine katıldı. Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü için Tepebaşı Belediyesi tarafından çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdi. İnsanlarda 'çöp körlüğü' denilen kavramı yenmek ve yaşanabilir bir çevre için 'bir gün değil her gün temizlik' felsefesini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları ve doğaseverler çevreyi temizlemek için bir araya geldi. Eti Caddesi'nde bulunan Bağlar Kum Saha Parkı'ndaki çöp toplama etkinliği öncesinde Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu konser verdi. Çalınan şarkı ve marşlara katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik etti.

"Çocuklarımızın daha temiz dünyada yaşaması için hep birlikte çalışacağız"

Konserin ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Erdal Şahbaz, "Tüm dünyada ortak bir etkinlik yapılıyor, dünyanın geleceği ile ilgili. Temizlik gününü sadece temizlik kavramıyla sınırlı tutmamak gerekiyor. Çocuklarımızın daha temiz dünyada yaşaması için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Erdal Şahbaz'ın yanı sıra, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Tepebaşı İklim Sözcüleri, Let's Do It Türkiye, Haydi Yapalım Derneği, TEMA Eskişehir İl Temsilciliği, Türk Kızılay, Türk Kızılay Kadın, Türk Kızılay Genç, Yeşilay, Genç Yeşilay, ESOGÜ Uluslararası Öğrenciler Kulübü, Eskişehir Yazılıkaya Rotaract Kulübü, AIESEC, Haydi Gençlik Platformu, ESOGÜ Türk Dünyası Gençlik Topluluğu, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda doğasever katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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