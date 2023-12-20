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Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, Eskişehirlilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, Eskişehirlilerin ilgi odağı oldu

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, birbirinden renkli stantlarıyla vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sundukları sokakta, yılbaşı hediyelikleri de yoğun talep görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, Eskişehirlilerin ilgi odağı oldu
20.12.2023 - 15:08,
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Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli stantlar ile vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Eskişehirliler, yılbaşı hediyeleri için de kadınların el emeği olan ürünlerini tercih ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, hizmete açıldığı günden bu yana Eskişehirlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Eskişehir'in simgelerinden biri olmayı başaran sokakta, kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sundukları stantlar, Eskişehirliler'in beğenisini topluyor. Yaklaşan yılbaşı ile birlikte Hanımeli Sokak'ta yer alan el emeği hediyelik eşyalar da vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA
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