Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi\'nde Yeni Kurslar Başlıyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde aşçılık, şeker hamuru figürlendirme ve pasta yapımı kursları için kayıtları başladı.

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılından bu yana vatandaşların vazgeçilmezi haline gelerek hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tepebaşı Mutfak Atölyesi'nde aşçılık, şeker hamuru figürlendirme ve pasta yapımı kursları için kayıtlar 09 Ekim Çarşamba günü başladı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek teorik eğitimlerin ardından kursiyerler uygulamalı eğitime geçecek. Kontenjanın sınırlı olduğu kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Hacı Seyit Mahallesi Demiryolu Sokak No: 3'te hizmet veren Mutfak Atölyesi'ne giderek kayıt formu doldurabiliyor. - ESKİŞEHİR