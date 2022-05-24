Tepebaşı Belediyesi'nden "Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde çocuklar, " Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi kapsamında ata binmenin mutluluğunu yaşamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde çocuklar, "Adaptif Binicilik" "Atla Tanışma Etkinliği" ve "Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" Projesi kapsamında ata binmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler tarafından yönlendirerek ata binmeyi öğrenen çocuklar bu ayrıcalığın keyfini çıkartıyor. Son olarak Ülkü İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 50 çocuk, merkezde gözetmenler eşliğinde ata bindi. Çocuklar at binmenin eşsiz bir duygu olduğunu belirtirken, öğretmenler de Tepebaşı Belediyesi'ne sağlanan imkanlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.