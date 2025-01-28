Tepebaşı Belediyesi'nden Kadın Hakları İçin Önemli Protokol - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Kadın Hakları İçin Önemli Protokol

Tepebaşı Belediyesi\'nden Kadın Hakları İçin Önemli Protokol

Tepebaşı Belediyesi ve Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) için kurumsal iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Tepebaşı bölgesinde daha fazla kadına ulaşılması ve eğitim programının uygulanması hedefleniyor.

28.01.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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Tepebaşı Belediyesi ve Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kurumsal iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile dernek tarafından hazırlanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Tepebaşı bölgesinde uygulanacak. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Kadın İnsan Hakları Yeni Çözüm Derneği Başkanı Ebru Batık tarafından kurumsal iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında dernek tarafından geliştirilen ve 16 oturumdan oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'nda iş birliği sağlanarak Tepebaşı bölgesinde uygulanması ve daha fazla kadının KİHEP'ten faydalanabilmesi amaçlanıyor.

"Kadın öncelikli projeleri hayata geçiriyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sosyal ve toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımız, aile düzeninde, iş hayatında, üretimde, sanattan, spora her alanda başarılarıyla gelecek nesillere örnek oluyorlar. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak öncelikle ve özellikle kadın ve çocuk odaklı projeler hayata geçiriyoruz. Kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü olmaları için pek çok uygulamamız var. Tepebaşı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını bütün hizmet alanlarına yerleştirmeyi ve daha bütüncül bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 2022 yılında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi(CEMR) Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamıştır. 2023 yılından itibaren hizmetlerini Yerel Eşitlik Eylem Planları kapsamında sürdürüyoruz. Belediyemizin kadınlara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile yapılan protokol ile Tepebaşı bölgesinde yaşayan 18 yaş üstü kadınlara ve belediyemiz kadın personeline yönelik Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) uygulanması hayata geçirilecek. Projenin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz"

Kadın İnsan Hakları Yeni çözüm Derneği Başkanı Ebru Batık ise, 21 belediye ile protokol imzaladıklarını belirterek "Bizim için Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda olmak çok keyifli. Bizi burada ağırlamanız çok değerli. 2025 yılının ilk protokolünü Tepebaşı'nda yapıyoruz. Bu protokolle daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Kadın Hakları İçin Önemli Protokol - Son Dakika

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