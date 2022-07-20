Tepebaşı Belediyesi'nden Pet Eğitimi ve Bakım Kampı - Son Dakika
Üye Girişi

Tepebaşı Belediyesi'nden Pet Eğitimi ve Bakım Kampı

20.07.2022 16:30
Tepebaşı Belediyesi'nden Pet Eğitimi ve Bakım Kampı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı’nda katılımcılar, düzenlenecek eğitim ve atölyelere gelecek can dostlarıyla beraber doğada iki gün geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı'nda katılımcılar, düzenlenecek eğitim ve atölyelere gelecek can dostlarıyla beraber doğada iki gün geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri doğa ile bir araya getiren aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Evcil hayvan bakımı ve sağlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla 30-31 Temmuz'da Kızılay Hasırca Kamp Alanı'nda düzenlenecek Pet Eğitimi ve Bakım Kampı dopdolu geçecek. Etkinlikler Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), Sallapati, Barak Köpek Oteli ve Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenecek. Kampta hayvan sağlığı ve bakımı konusunda birçok eğitim ve atölyeler gerçekleştirilecek.

30 Temmuz Cumartesi günü, "Hayvan Sağlığı ve Bakımı Eğitimi, İtaat Eğitimi Atölyesi ve Film Gösterimi" düzenlenecek. 31 Temmuz Pazar günü ise "Türk Hukukunda Hayvan Hakları Konulu Eğitim, Hayvan Psikolojisiyle İlgili Eğitim ve Scentwork Atölyesi" gerçekleştirilecek. Atölyelere günübirlik katılım olacağı gibi konaklamak isteyenler kamp alanında kalabilecek. Kampa katılmak isteyen vatandaşlar, duyuru afişinde yer alan QR kodu okutarak veya http://tiny.cc/petbakim linkinden ilgili formu doldurabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0530 158 34 28 numaralı telefona ulaşabiliyor.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı
Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Pet Eğitimi ve Bakım Kampı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Pet Eğitimi ve Bakım Kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement