Tepebaşı'nda 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' eylem planı hazırlık çalışması - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' eylem planı hazırlık çalışması

27.06.2022 15:12
Tepebaşı'nda 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' eylem planı hazırlık çalışması

Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' toplantısında, belediyenin eşitlik eylem planı analiz çalışması yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' toplantısında, belediyenin eşitlik eylem planı analiz çalışması yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salon'unda 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' konulu toplantı düzenlendi. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yerel Birimler Koordinatörü Sunay Demircan'ın konuşmacı olduğu toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı. Demircan'ın yerel eşitlik eylem planı bilgilendirilmesi yaptığı toplantıda eşitlik eylem planı analiz çalışması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin toplumsal eşitlik çerçevesi de çizildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. Toplantının sonunda konuşmacı Demircan'a ve derneğin yönetim kurulu üyesi Sevinç Ünal'a çiçek takdim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' eylem planı hazırlık çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı'nda 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması' eylem planı hazırlık çalışması - Son Dakika
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