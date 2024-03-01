Tepebaşı Belediyesi\'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi çalıştay düzenledi

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi, 2023-2024 yılı ikinci çalıştayını yaptı.
Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. 2023-2024 Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi ikinci çalıştayı da program dahilindeki okullardaki öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ile Tepebaşı Belediyesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.
Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Bade Hanzade Metin açılış konuşmasını yaptı.
Çalıştayın teması olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi veren Eskişehir Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem ise şunları söyledi:
"Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayın ana teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. 17 ana başlıktan oluşan sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefleri incelediğimizde hepsinin üzerinde yaşadığımız dünya üzerindeki ekosistemlerdeki çevresel hedeflerdir. Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam gibi başlıklar İnsan yaşamının yanı sıra tüm canlıları etkileyen hedefler olarak göze çarpıyor. Bu başlıklar içinde bana göre en önemli hedefin nitelikli eğitim olduğunu düşünüyorum. Nitelikli eğitim ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, sanayi yenilikçilik ve altyapı alanındaki gelişim, her türlü eşitsizliğinin giderilmesi, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları oluşturma, barış adalet ve güçlü kurumların oluşturulması hedeflerine ulaşma konusunda olumlu adımlar atılmış olacaktır."
Daha sonra Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Çalıştayın sonunda ise Zehra Sarar Anaokulu Öğretmeni Tuba Yılmaz tarafından çevre konulu drama atölye etkinliği düzenlendi.
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