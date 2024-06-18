Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile kent belleğine katkı sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılında 25 sanatçının ellerinden çıkan 'Sonsuz Cumhuriyet Anıtı' da sempozyumun Eskişehir'e kazandırdığı en anlamlı eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

18.06.2024 09:40
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile kent belleğine katkı sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılında 25 sanatçının ellerinden çıkan "Sonsuz Cumhuriyet Anıtı" da sempozyumun Eskişehir'e kazandırdığı en anlamlı eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Başkan Ahmet Ataç'ın önderliğinde geleneksel hale getirdiği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile Eskişehir'e  prestijli bir sanat etkinliği kazandırdı. İlki 2001 yılında düzenlenen ve farklı ülkelerden sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumda bugüne kadar 153 sanatçı 220 eser ortaya çıkararak Eskişehir'in kent kimliği ve sanat birikimine katkı sundu.

Cumhuriyet'in 100. yılı taçlandırıldı

Son olarak 2023 yılında 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ise Cumhuriyet'in 100. yılına atfedildi. 16'ncısı düzenlenen sempozyuma ilk defa tamamı Türkiye'den olmak üzere 25 sanatçı katılarak ortak eseri Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kente armağan etti. Cumhuriyet ışığını temsil eden ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti altında bir bütün oluşturulan anıtın ismini ise Eskişehirliler verdi. Yapılan anket doğrultusunda 'Sonsuz Cumhuriyet Anıtı' ismi verilen anıt, şehrin merkezi noktalarından birinde, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerine konumlandırıldı.

Başkan Ataç: "Cumhuriyetimize yürekten bağlıyız"

Pişmiş Toprak Sempozyumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "16 kez düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu dünya çapında sanatçıları ve eserlerini, Eskişehirliler ile buluşturdu. Cumhuriyetimizin 100. yılında çok önemli bir eseri Türkiye'nin gözü önünde Eskişehir'de yaptık. İsmini Eskişehirliler belirledi, kentimize de çok yakıştı. Pişmiş Toprak Sempozyumu 3 ayaklı olarak devam ediyor. İçinde sanat var, sektör var bilimsellik var. Bu bir kent belleği, kent kimliğidir. Eğer kentler belleğine, kimliğine sahip çıkmazsa yok olmaya mahkumlardır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu - Son Dakika

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