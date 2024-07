Tepebaşı Belediyesi \'Satın Alma Sahiplen\' Şenliğiyle Can Dostları Sahiplendirildi

Yerel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından "Can dostumuza yuva olur musunuz?" sloganıyla düzenlenen 'Satın Alma Sahiplen' şenliğinde sahiplendirilen can dostlar, sıcak yuvalarına teslim edildi. Belediye Başkanı Ataç, "Düzenlenen etkinliğe katılarak can dostlarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak 'Kısırlaştır, aşılat yerinde yaşat' anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile örnek olmaya devam ediyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren Belediye'nin 'Can Dostum' Projesi kapsamında Atila Özer Karikatürlü Ev yanında düzenlediği "Satın Alma Sahiplen" adlı şenliğe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi ve bakımları tamamlanan sahiplendirilmeye uygun yaklaşık 50 hayvandan 8'i köpek, 15'i de kedi olmak üzere toplam 23 hayvan alana getirilerek, vatandaşlarla buluşturuldu. Gerekli incelemelerden sonra sahiplenilen 12 can dostun işlemleri tamamlanarak sıcak yuvalarına teslim edildi.

"Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"1999'da göreve geldiğimde, Tepebaşı Belediyesi'nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Biz de süratle bu kadro için alım yapmıştık. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerekir. Şehir hayatında en büyük sıkıntıyı yerel yönetimler yaşıyor. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. 2009 yılında hizmete açılan Doğal Yaşam Merkezi'nde, bugüne kadar 13 bin 241 sokak hayvanı sahiplendirilirken, 22 bin 636 sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve 35 bin 637 sokak hayvanının da tedavisi yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe katılarak can dostlarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak 'Kısırlaştır, aşılat yerinde yaşat' anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokaktaki canlar için hep birlikte yapacağımız çok iş var, biz Tepebaşı'nda olanaklarımızın çok üstünde işler başardık. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliği ile sokak hayvanlarının sayısı kontrol altına alınabilir. Uyutmak çözüm değil, hep birlikte kurtaralım."

Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne,'0 (533) 955 79 04' numaralı telefondan ulaşılabiliyor.