Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, yaz dönemi çocuk programları, destek programları ve çocuk oyun gruplarıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. 22 farklı branştaki kurslar, 6 ayrı merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kayıtlar 24-26 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak.

23.06.2024 15:07  Güncelleme: 15:15
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Tepebaşı Belediyesi'nin yakında kayıtları başlayacak yaz dönemi çocuk programları, destek programları ve çocuk oyun gruplarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan programlarını kentin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, başlayacak olan 22 farklı branştaki kurs, 6 ayrı merkezde Eskişehirli çocuklar ile ücretsiz olarak buluşacak. Programlar için kayıtla 24-26 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak. Kayıt işlemlerinin ardından programlar 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Birçok yaş grubundan çocuğa hitap eden programlar arasında oyun ve beceri grubu, tekvando, jimnastik, resim, çocuk zumba, yenilikçi drama, sihirli deneyler, halk dansları, çocuk atletizm, akıl ve zeka oyunları, seramik, cam füzyon, cam şabloma, müziğin mutfağı, bilardo, ritim, mangala, tasarım eğitimi, çocuk yoga, sokak oyunları, bil bakalım ve modern dans yer alıyor. Programların gerçekleşeceği merkezler ise 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile 29 Ekim Gençlik Merkezi olacak.

Destek programlarına kayıtlar da başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'ndeki destek programları için de kayıtlar başlıyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik destek programları düzenlenecek. Bu çerçevede merkezde, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Oyun grupları için kayıtlar başlıyor

Belde Evleri'nde de başlayacak olan Oyun Grupları için kayıtlar 24 Haziran Pazartesi başlıyor. 36-57 ay arası çocuklar için çocuk oyun grupları Belde Evleri'nde Eskişehirli çocuklar ile buluşacak. Etkinlikler Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Muttalip Belde Evi ve Yeşiltepe Belde Evi'nde gerçekleşecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Programları Başlıyor - Son Dakika

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