Tepebaşı'nda Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanlık Seçimi Yapıldı

Tepebaşı\'nda Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanlık Seçimi Yapıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin Eko-Okullar programı kapsamında düzenlenen Çevre Çocuk Meclisi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Yeni başkan Ada Değirmencioğlu olurken, 15. Dönem çalıştayı çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

20.12.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar "Çevre Çocuk Meclisi"nde başkanlık seçimi yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar "Çevre Çocuk Meclisi" devam ediyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 15. Dönem 1. Çalıştayı'nda başkanlık seçimi yapılırken, öğrenciler demokrasinin en önemli göstergesi olan seçme ve seçilme hakkını kullandı.

"Temiz bir dünyada yaşamak temel insan hakkıdır"

Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Çalıştayı'nın açılışında konuşan İl Koordinatörü Nadir Erdem, "Bugün çevre çocuk meclisimizin 15'incisini gerçekleştiriyoruz. 15 yıl önce başladığımız bu çalışmaya katılan öğrenciler çevre bilincini yaygınlaştırmak adına çalışmalar yürüttüler. Çevre adına farkındalık oluşturdular. Bizim tek dileğimiz sizin temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşamanız. Bunu hep birlikte başarmak istiyoruz" dedi.

Çevre Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı seçildi

Ardından geride kalan dönem boyunca Eko-Okullar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar izlendi. Daha sonra başkan adayları propaganda konuşmalarını gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda çeşitli okullardan 8 öğrencinin aday olduğu Çevre Çocuk Meclisi başkanlığına Özel Çağdaş Ortaokulu'ndan Ada Değirmencioğlu, başkan yardımcılığına Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu'ndan Yusuf Sami Boz ile Hürriyet İlkokulu'ndan Eylül Akyel, katip üyeliğine ise TOBB Bilim ve Sanat Merkezi'nden Beren Vergili ile Özel Atayurt Ortaokulu'ndan Ezel Gizem Güçlü seçildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 15. Dönem 1. Çalıştayı, yeni seçilen Başkan Ada Değirmencioğlu'nun teşekkür konuşması ile sona erdi.

Çevre Çocuk Meclisi Çalıştayı, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, ilkokul ve ortaokullardan çok sayıda öğrenci ve koordinatör öğretmen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika

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