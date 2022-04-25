Tepebaşı'nda iftar bereketi sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan iftar programları coşkuyla sürüyor.

Aşağı Söğütönü Mahallesi'nden ayrılarak kurulan Yaşamkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar etkinliğine, yaklaşık 4 bin mahalle sakini katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve Yaşamkent Mahalle Muhtarı Barış Sarıoğlu ile ile birlikte etkinliğe katılarak Eskişehirliler ile bir araya geldi. Tek tek masaları ziyaret ederek vatandaşlar ile buluşan Başkan Ataç, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutladı. Başkan Ataç değerlendirmesinde, "Çok güzel oldu, iyi ki sokak iftarlarımıza tekrar başlamışız. Açık havada iftarların tadı bir başka oluyor çünkü insanlarımızın yüzü gülüyor. Vatandaşlarımız hem Ramazan ruhunu yaşıyor hem de açık havada sosyalleşiyor. Bugün de 4 bin civarında katılım ile Yaşamkent Mahallemizde iftar mutluluğunu yaşadık. İnsanlarımız ile bir araya gelmek zaten bizleri de çok memnun ediyor. Her fırsatı değerlendirerek halkımız ile buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu. Başkan Ataç ile sohbet eden Yaşamkent sakinleri de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tepebaşı İklim Sözcüleri" iftar programında bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele amacıyla gerçekleştirdiği, "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programına katılan gönüllüler de, iftar programında bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile kurum bünyesinde yürüttüğü iklim çalışmaları ve kurumsal yapılanması ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İklim Sözcüleri eğitim programına katılan gönüllüler de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve gönüllülerin yanı sıra eğitmenler katıldı. Buluşmada katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Yaklaşık 2013 yılından beri iklim değişikliği ile ilgili uluslararası çalışmalara başladık. O günlerden bu günlere kadar yapılan birçok proje var. Büyük projeler var, Türkiye'de tek olan projeler var. Bugün de sizlerin gönüllü olarak bu konuda çalışıp dünyaya birtakım mesajları vermenin yolunu arayıp bulmanız, güzel bir örnek oluşturuyor. Gönüllü olduğunuz için sizleri kutluyorum. Bundan sonra Tepebaşı'nda çalışmalarımızı hızlandırıp daha da büyüterek götürmek, belki yeni projelere imza atmak adına çok önemli bir platform oluşturuldu. Tek tek hepinizi yürekten kutluyorum. Gönüllülerin ne olduğunu hakikaten bilen bir insanım, gerçekten çok değerli. Kıymeti iyi biliniyor. Bugün de bir araya gelerek iftar sofrasında buluşmanız çok önemli. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Program, Başkan Ataç'ın İklim Sözcülerine katılım belgelerini ve eğitmenlere de teşekkür belgelerini takdim etmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR