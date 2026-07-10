Eskişehir'de Mühendislere Yönelik Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Mühendislere Yönelik Saldırı Protesto Edildi

10.07.2026 18:22  Güncelleme: 19:10
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan mühendislere bir müteahhit ve ailesi tarafından şiddet uygulanması, Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası tarafından protesto edildi. Sendika, tüm kurumları dayanışmaya çağırdı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan mühendislere, bir müteahhit ve ailesi tarafından şiddet uygulanması, Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası tarafından protesto edildi. Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Serhat Tüzün, yaşanan olaya karşı tüm sendika ve oda başkanlarını tepki göstermeye davet etti.

Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Serhat Tüzün ve beraberindeki belediye çalışanları, Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan teknik ekibe bir müteahhittin akrabalarıyla birlikte şiddet uygulamasını protesto etti. Yaşanan olaylara tepki gösteren Tüzün, herkesi sorumluluk almaya davet ederek şunları söyledi:

"Teknik hizmet sınıfı personeline yapılan saldırıların olağanlaşmasına ve yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan arkadaşlarımıza 6 Temmuz 2026 tarihinde yapılan saldırıyı kınıyor, kamu görevi ifa eden arkadaşlarımızın görevleri sebebiyle darp edilmesine, gereken tepkiyi göstermeleri ve yalnız olmadığımızı ispat etmeleri için sorumluluk sahibi tüm kurumları göreve davet ediyoruz."

Kamu kurumlarında ve özellikle belediyelerde görev yapan teknik hizmet sınıfı personeli üyelerimize ve üye olmayan yol arkadaşlarımıza periyodik olarak gerçekleştirilen ve adeta bir ritüel haline getirilmeye çalışılan hakaret, tehdit ve en nihayetinde darp olayları karşısında personel arkadaşlarımızın yalnız olmadığını, Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası'nın hem hukuki hem de manevi olarak meslektaş dayanışmasıyla omuz omuza durduğunu tekrar hatırlatmamıza lüzum kalmamak üzere kamuoyuna ilan ediyoruz. Gerek karakol ifadeleri alınırken gerekse faillerce gözdağı verilmek istenirken dayanışma içinde durduğumuz yol arkadaşlarımızı ne bugün ne sonrasında, bu sindirme politikasında ve korku ikliminde yalnız bırakmayacağımız gibi, hangi sonuca hizmet ettiği belli olmayan bu fütursuz girişimlerin de tekrar yaşanmaması için tüm girişimlerde bulunacağımıza söz veriyoruz.

Teknik hizmet sınıfının sorunlarına ve yaşatılan mağduriyete samimiyetle sahip çıkmasını ümit ettiğimiz tüm sendikaları, meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını dayanışmaya çağırıyor, meslektaşlarımızın yalnız olmadığını ve yol arkadaşları olarak her daim yanlarında olacağımızı kamuoyu nezdinde tekrar ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Eskişehir, Politika, 3. Sayfa, Sendika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Mühendislere Yönelik Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

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