Tepebaşı'nda sabah namazı buluşmasında Müftü Kaya birlik ve beraberliğe vurgu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tepebaşı'nda sabah namazı buluşmasında Müftü Kaya birlik ve beraberliğe vurgu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tepebaşı\'nda sabah namazı buluşmasında Müftü Kaya birlik ve beraberliğe vurgu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tepebaşı İlçe Müftülüğünce Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı. Programda Müftü Fatih Kaya birlik, beraberlik ve sabah namazının önemine değindi; etkinlik dua ve ikramla sona erdi.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına, üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Program kapsamında cemaatle kılınan sabah namazının ardından din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tesbihat yapıldı. Buluşmada cemaate hitap eden Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, birlik, beraberlik ve sabah namazının önemine değindi.

Müftü Kaya, din görevlileri, manevi danışmanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve mahalle sakinlerinin yer aldığı program, yapılan duanın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTepebaşıGüncelMüftüYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Bir dönem herkes onu konuşuyordu Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:12
Paris Uzan profiline iki kelime yazdı: Cem Uzan’ın kızı nedenini açıklamadı
Paris Uzan profiline iki kelime yazdı: Cem Uzan'ın kızı nedenini açıklamadı
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 11:15:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda sabah namazı buluşmasında Müftü Kaya birlik ve beraberliğe vurgu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android