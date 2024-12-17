Tepebaşı'ndan 11 bin öğrenciye "İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi" eğitimi - Son Dakika
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Tepebaşı'ndan 11 bin öğrenciye "İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi" eğitimi

Tepebaşı\'ndan 11 bin öğrenciye "İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi" eğitimi

Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları çerçevesinde Temmuz 2021'den bu yana 11 bin 393 öğrenciye eğitim verildi.

17.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları çerçevesinde Temmuz 2021'den bu yana 11 bin 393 öğrenciye eğitim verildi.

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliği konusunda çocuklarda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz 2021'den bu yana 11 bin 393 öğrenciye "İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi" eğitimi verildi. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler; ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik belirlenen program çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Okullara yönelik yapılan eğitimlerde öğrencilere çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileri, nedenleri, çözüm önerileri, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgiler veriliyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün kurulduğu Temmuz 2021 tarihinden bu yana 83 okulda 121 eğitim gerçekleştirilerek, 11 bin 393 öğrenciye ulaşıldı. 2024 yılı eğitim-öğretim döneminde ise 19 okulda, 29 eğitim gerçekleştirilerek 2 bin 815 öğrenciye çeşitli eğitimler verildi. Son olarak eğitim çalışması düzenlenen okullar arasında Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kutipoğlu Anaokulu ve Atatürk Ortaokulu yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'ndan 11 bin öğrenciye 'İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi' eğitimi - Son Dakika

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