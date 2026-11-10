Tercan\'da Atatürk\'ün vefatının 88. yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Tercan'da Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde anma programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu'nda program sürdü.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.
İlçede düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Levent Yiğiter, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu konferans salonunda devam etti.
Burada düzenlenen programa Kaymakam Kısa Duman, Garnizon Komutanı Yiğiter, Belediye Başkanı Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Yalçın, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıldı.
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