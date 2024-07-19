Tercan'da Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Tercan'da Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Tercan\'da Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından takip edilen mini tip Gençlik Merkezi'nin inşaatı sona doğru gelmektedir. Atatürk Mahallesi'nde 4.800 m2 alan üzerine inşa edilen ve tam donanımlı hizmet verecek olan merkez, Tercanlı gençlerin birçok faaliyet yapabileceği bir merkez olacak. Gençlik Merkezi, sosyal-kültürel alanlar, sportif alanlar, derslikler, kültür, sanat, edebiyat, teknoloji ve iletişim gibi çeşitli hizmetler sunacaktır.

19.07.2024 09:23
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Tercan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı olup inşaatı Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından takip edilen mini tip Gençlik Merkezi'nin inşaatında sona doğru gelindi.

Atatürk Mahallesi Çay Kenarı mevkiinde 4.800.m2 alan üzerine 350.m2 olarak inşa edilen, 5.595.000milyon TL bedelle ihale edilerek yapımına başlanılan tam donanımlı hizmete girecek olan Gençlik Merkezi hizmete girdiğinde Tercanlı gençlerin doyasıya zaman geçirebileceği, birçok faaliyetin yapılacağı bir merkez olacak.

Mini tip gençlik merkezinin geleceğin Türkiye'sine yön verecek olan gençlerin doyasıya zaman geçirebileceği ve birçok faaliyete ev sahipliği yapacağını söyleyen Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fevzi Koçoğlu, "Gençlik Merkezi'miz 350.m2'lik dönümlük bir alan üzerine inşa ediliyor. Personel ve öğretmenler odası, derslik, akıl ve zeka oyunları atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, inovasyon atölyesi, teknik oda, kütüphaneden oluşan bir tesis olacak. Tercanlı gençlerimize sosyal-kültürel alanlar kazandırmak, eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini artırmak için çok amaçlı bir merkez inşa ediyoruz. Merkezimiz, gençlere, sportif alanlar, derslikler, kültür, sanat, edebiyat, teknoloji, iletişim gibi çok çeşitli alanlarda hizmet verecektir. Projenin ilçemiz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni eder, emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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