Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

Terkos Gölü\'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

İstanbul Terkos Gölü, sonbaharın renkleriyle görsel bir şölen sunuyor. Havadan çekilen görüntüler büyülüyor.

19.11.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sonbaharın gelmesi ile birlikte İstanbul'da doğanın renkleri görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü üzerinde kızıl eğrelti otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşüyle havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler ortaya çıktı.

Kızıl, pembe ve yeşil renklerin eşsiz uyumu Terkos Gölü üzerinde oluşan manzara ile doğa severleri karşılıyor. Sonbahar ile birlikte doğal film platosuna dönen Terkos Gölü'nün büyük bir kısmını azolla filiculoides: kızıl eğrelti (su eğreltisi) ve nymphaea alba: beyaz çiçekli nilüfer ile kapladı. Gölün üzeri pembe ve yer yer yeşil renk ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde gölün üzerinde duran sandalların etrafını kaplayan bitki örtüsü nadir görülen bir manzaranın oluşmasına neden oldu. Gölün üzerinde kızıl eğrelti otlarının arasında giden teknelerin izleri havadan çekilen görüntülerde belli oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Terkos Gölü, istanbul, Şölen, Yerel, Yaşam, Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
14:28 İlker Ayrık, RTÜK’ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
14:21 Fatih Terim, “Icardi mi, Osimhen mi“ sorusuna bakın ne yanıt verdi Fatih Terim, "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi
14:19 8 milyon araç için zorunlu Akaryakıtta yeni dönem başladı 8 milyon araç için zorunlu! Akaryakıtta yeni dönem başladı
14:12 Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket
14:07 Üvey Baba’nın Semiha’sı İBB’de çalışıyor Son halini görmeniz lazım Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 10:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.