Terme\'de şehit mezarlarındaki bayraklar yenilendi

Samsun'un Terme Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde ilçe genelindeki şehit mezarlarındaki bayraklar yenilenip, bakımları yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ülke toprağının her karışında izi olan vatan evlatlarına ait şehit mezarlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

"Çanakkale Geçilmez" diyerek kahramanca savaşan ecdadın, miras bıraktıkları bu kutsal vatanın bölünmez bütünlüğü için daima aynı milli ruhla mücadele edeceklerini söyleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "18 Mart Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen var oluş mücadelesini tarihe altın harflerle yazdığı şanlı bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, ecdadımızın dünyanın en güçlü ordularını hüsrana uğratarak tarihin akışını değiştirdiği bir zaferdir. Milli Mücadele'nin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'yle milletimiz; vatan sevgisini, cesaretini, azmini, kahramanlığını ortaya koymuştur. İnsanımız, sahip olduğu yüksek ahlak ve medeniyet anlayışının yansıması olarak Çanakkale Savaşı'nda düşmanından bile esirgemediği şefkat ve merhametini tüm insanlığa göstermiştir. Bu emsalsiz ve şanlı zafer sayesinde bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110' uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN