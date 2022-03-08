Terörle mücadele gazisi Faruk Güney hayatını kaybetti - Son Dakika
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Terörle mücadele gazisi Faruk Güney hayatını kaybetti

08.03.2022 00:57
Terörle mücadele gazisi Faruk Güney hayatını kaybetti

Yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden terörle mücadele gazisi jandarma er Faruk Güney (46) son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden terörle mücadele gazisi jandarma er Faruk Güney (46) son yolculuğuna uğurlandı.

1997 yılında Elazığ Alacakaya'da terörle mücadele görevi sırasında mayına basması sonucunda gazi olan 46 yaşındaki Faruk Güney, bir süredir Ankara'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güney'in Bartın merkezdeki evine götürülen Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alındıktan Avgölü köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle aile kabristanlığına defin edildi.

Cenaze törenine Güney'in ailesinin aynı sıra Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - BARTIN

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Alacakaya, Jandarma, Ankara, Bartın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terörle mücadele gazisi Faruk Güney hayatını kaybetti - Son Dakika


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