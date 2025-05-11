Ters Yolda Traktör Faciası

Ters yöne giren traktör sürücüsü faciaya neden oluyordu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Avşar mahallesinden Derbent mahallesi yönüne Ankara- İzmir karayolu üzerinden ters yönde ilerleyen bir traktör sürücüsü, adeta faciaya davetiye çıkardı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Turgutlu ilçesi Derbent mahallesi istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, 45 ZB 0917 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, yoğun araç trafiğinin yaşandığı anayolda ters yönde ilerlemeye başladı. Sürücülerin dikkatli manevraları sayesinde herhangi bir kaza yaşanmazken, traktörün ters yönde ilerleyişi yürekleri ağızlara getirdi.

Durumu fark eden vatandaşlar, büyük bir tehlike oluşturan traktör sürücüsünü cep telefonlarıyla görüntüleyerek yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek ve gerekli işlemleri yapmak üzere çalışma başlattı.

Traktör sürücüsüne çeşitli suçlardan toplamda 15 bin 587 TL para cezası kesilirken sürücünün sürücü belgesine el konulduğu ve traktöründe trafikten men edildiği öğrenildi.