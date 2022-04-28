Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi - Son Dakika
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Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi

28.04.2022 10:23
Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi

Erzincan'da kadınlar, Kadir Gecesi ve Hatim Duası programında Terzibaba Camisine sığmadılar.

Erzincan'da kadınlar, Kadir Gecesi ve Hatim Duası programında Terzibaba Camisine sığmadılar.

Erzincan Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Kur'an kursu öğreticilerinin de destekleri ile Terzibaba Camiinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası Programı düzenlendi.

Programda Sümbül Valide Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrencileri tarafından okunan aşr-ı şerifler ve Esma-ül-Hüsna zikrinin ardından müftülük vaizi Gülen Tapanoğlu Önder, "Ramazan ve Doğruluk" konusunda, Uzman Vaizi Arzu Kılınç ise Kadir Gecesinin önemi konusunda vaaz verdiler.

İlahiler ve kısa surelerin okunması akabinde vaiz Tuba Aktepe tarafından okunan tüm hatimlerin duası yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu program sakal-ı şerif ziyareti ile sona erdi. - ERZİNCAN

Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi
Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi
Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi

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Kadir Gecesi, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi - Son Dakika


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