Terzilik Mesleğine Direniş - Son Dakika
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Terzilik Mesleğine Direniş

Terzilik Mesleğine Direniş

71 yaşındaki Dursun Kula, 50 yıldır terzilik yaparak hazır giyime karşı direniş gösteriyor.

22.12.2024 11:40
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 12 metrekarelik dükkanda zamanında modaya yön veren terzilik mesleğine başlayan 71 yaşındaki adam, şimdilerde hazır giyime direniyor. Ağabeyinin yanında çırak olarak mesleğe başlayan adam, 50 yıldır ekmeğini kumaşlara şekil vererek çıkartıyor.

Çocuk yaşlarda ağabeyinin yanında çırak olarak modaya yön veren terzilik mesleğine başlayan 71 yaşındaki Dursun Kula, 12 metrekarelik dükkanda 50 yıldır, kumaşlara şekil vererek geçimini sağlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte hazır giyimin arttığını belirten Kula, terzilikte çırak yetiştirilmediğini, mesleğin sadece konfeksiyon ürünlerini düzeltme noktasına geldiğini aktardı. Nadiren de olsa sıfırdan elbise diktirenlerin olduğunu aktaran Kula, fiyatların 10 bin ile 12 bin lira arasında olduğunu söyledi.

"Konfeksiyon daha hızlı üretim yaptığı için eleman yetişmiyor"

Gençlerin terzilik mesleğine ilgi duymadığı için çırak yetişmediğini ve mesleklerinin artık bitme noktasına geldiğini belirten Kula, "Bu işe 1974 yılında başladım. 5O yıldır dükkanımda çalışmaya devam ediyorum. Terzilik mesleğine 12 yaşında ağabeyimin tavsiyesiyle başladım. Konfeksiyon ve hazır giyim daha seri üretim yaptığı için eleman yetişmiyor. Bizim mesleğimiz zor. Öğrenmesi kolay olmadığı için çocuklar öğrenmek istemiyor. Bu durumda çırak bulunması zor. Belki Anadolu'da yetişebilir ama batı bölgelerinde yetişen çırak hiç yok. Çocukların 8 yıllık eğitiminden sonra bu mesleğe girmek onlar için uygun olmuyor. Yeni elemanlar yetişirse bu mesleğin daha da kıymetleneceğine inanıyorum" dedi.

"Terzilik mesleğini yapan çok az kişi var"

Hazır giyim ve konfeksiyonculuğun gelişmesinin terzilere olan talebin azalttığını dile getiren Kula, "Bizim şu an ekonomik bir sıkıntımız yok. Terzilerin çok olduğu zamanlarda konfeksiyonculuğun çıkması terzilik mesleğini etkiledi. Ama şu anda bu işi yapan çok az kişi var. İşlerimiz devamlı var. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz takım elbise üzerine çalışıyoruz. Tamirat yapmıyoruz. Tamirat yapan arkadaşlarımız var. Biz daha çok ceket, pantolon ve yelek gibi ürünleri dikiyoruz. En çok talep ceket, pantolon ve yeleğe var. Kıyafet diktirmek için gelen eski ve yeni müşterilerimiz var. Bel ve paça daraltmanın fiyatı ortalama 100 TL'dir diye düşünüyorum. Sıfırdan takım elbise diktirmek için gelen müşterilerimize 10 bin 12 arasında kıyafet dikiyoruz. Kumaşı müşteri getiriyor. Dikim fiyatlarımız 10-12 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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