TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Demokrasimizin yeniden taçlandığı yerel seçimler ülkemize hayırlı olsun

Yerel

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Demokrasimizin yeniden taçlandığı yerel seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mahalli idareler yerel seçimleri artık tamamlandı. Sonuçlar ülkemize, milletimize ve tüm siyasi partilere hayırlı olsun. Sorumluluk bilinciyle sandık başına giderek oylarını kullanan ve demokrasimizi taçlandıran tüm vatandaşlarımıza esnaf ve sanatkar camiası adına teşekkür ediyorum. Seçilen belediye başkanları başta olmak üzere il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz, tüm muhtar ve azalarını ayrı ayrı tebrik ediyor, bu ulvi görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Seçimsiz bir 4 yıllık sürecin olduğunu belirten Palandöken, "Bu fırsatı ülke olarak iyi değerlendirmeliyiz. Enflasyon sorunu başta olmak üzere esnafımızın içerisinde bulunduğu bütün problemlerin en kısa zamanda çözümlendiği iyi bir dönem olmasını bekliyoruz. Ekonomide atılacak çok adım ve yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonun düşürülmesi için mücadeleye ve ekonomiye odaklanmalıyız. Bu 4 yıllık süreç içerisinde esnafımızın çözüm beklediği tüm sorunlar çözülmeli ve ekonomide dengeler yeniden sağlanmalı. En önemlisi milli gelir ve ekonomi en kısa zamanda rayına oturtulmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA