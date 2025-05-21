TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf, ülkenin barometresidir" - Son Dakika
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Yerel

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf, ülkenin barometresidir"

21.05.2025 21:31
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Karabük'te esnafın toplumdaki yerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Palandöken, esnafın toplumun nabzını tutan en önemli kesim olduğunu ve esnafın olmadığı bir yerin sorunlarla dolu olduğunu vurguladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf, ülkenin barometresidir"

KARABÜK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Karabük'e geldi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, programı kapsamında Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından esnafla bir araya gelen Palandöken, daha sonra "Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi" konulu değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, göreve geldikleri ilk günden itibaren esnafla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Sadece yolları değil, gönülleri onarmayı, ekonomiyi de sokağı da birlikte büyütmeyi hedefliyoruz. Altyapıdan sosyal desteklere, kamusal alan düzenlemelerine kadar esnafımızın yükünü hafifletecek projeler üretmeye gayret ettik. Esnafı şehrin ruhunu taşıyan asli unsur olarak görüyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise esnafın toplumdaki yerine dikkat çekerek, "Esnaf ve sanatkarın olmadığı bir bölgede problem var demektir. Sokağın ışığı, güvenliği biziz. Varla yok arasında köprüyüz. Alışverişte hatır, gönül, itibar vardı. Bugün artık büyük dükkanlara gerek kalmadan internetten yapılan satışlarla bambaşka bir sistem oluştu. Bu sistemde ucuzluk beklemek mümkün değil" dedi.

Palandöken, esnafın toplumun nabzını en iyi tutan kesim olduğunu belirterek, "Altının değerini sarraf, vatandaşın halini esnaf bilir. İki kavga eden kişiyi bile dükkanına alıp barıştıran odur. Esnafsız bir millet düşünülemez. Esnaf, ülkenin barometresidir. Cumhurbaşkanımız da bir esnaf dostudur. 'Çıraktım, kalfa oldum; kalfaydım, usta oldum; şimdi baş ustayım' diyor. Bu bilinçle esnafı ayakta tutacak yeni formüller geliştirmek zorundayız. Esnafın olmadığı bir yerde dirlik ve birliğin bozulduğuna işaret vardır" ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise Karabük'ün sanayisiyle ülke kalkınmasına katkı sağladığını aktararak, "Dünya mirası Safranbolu'muz, ahilik ahlakının ve el emeğinin ustalık ocağıdır. Esnaf ve sanatkar sadece bir meslek erbabı değil, aynı zamanda kültür ve ahlakın da taşıyıcısıdır. Kriz dönemlerinde de bolluk zamanlarında da çarşının nefesi, milletimizin en güçlü dayanağı olmuştur. TESK öncülüğünde yürütülen çalışmalar, yalnızca esnafın değil, Türkiye'nin ekonomik gücü ve toplumsal istikrarının da teminatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap bölümü ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnaf, ülkenin barometresidir' - Son Dakika

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