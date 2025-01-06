Tesla'nın Cybertruck'ı Trabzon'da ortaya çıktı - Son Dakika
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Yerel

Tesla'nın Cybertruck'ı Trabzon'da ortaya çıktı

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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fütüristik modeli olan ve nadir rastlanılan Cybertruck Trabzon'da ortaya çıktı. Bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobilin karlı yollardaki rahat kullanımı dikkat çekerken görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi.

06.01.2025 10:02
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Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl dağıtımına başladığı Cybertruck isimli otomobil modeliyle dünyada gündem olmuştu.

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMIYOR

Alışılagelmiş otomobillerden farklı olarak tasarlanan ve ilginç görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil Trabzon'da görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Trabzon'un şimdilerde karın yağışlarının etkisindeki Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde görülen Cybertruck'ın görüntüleri kısa bir sürede sosyal medyada gündem olurken, karlı yollardaki rahat kullanımı ise dikkat çekti.

Tesla\'nın Cybertruck\'ı Trabzon\'da ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Uzungöl, trabzon, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tesla'nın Cybertruck'ı Trabzon'da ortaya çıktı - Son Dakika

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