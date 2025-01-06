Tesla\'nın Cybertruck\'ı Trabzon\'da ortaya çıktı

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Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl dağıtımına başladığı Cybertruck isimli otomobil modeliyle dünyada gündem olmuştu.

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMIYOR

Alışılagelmiş otomobillerden farklı olarak tasarlanan ve ilginç görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil Trabzon'da görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Trabzon'un şimdilerde karın yağışlarının etkisindeki Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde görülen Cybertruck'ın görüntüleri kısa bir sürede sosyal medyada gündem olurken, karlı yollardaki rahat kullanımı ise dikkat çekti.