Tezgahını devreden esnaftan bağış adı altında para alan belediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şikayet etti

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Gerede Belediyesi'nin pazar tezgahını bir başkasına devretmek isteyen pazarcı esnafından "bağış" adı altında para aldığı iddiasına, Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal tepki gösterdi. Altındal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ı şikayet etti.

Gerede Belediyesi'nin, pazar tezgahını devretmek isteyen vatandaşlar 'bağış' adı altında para alması ortalığı karıştırdı. Devir işlemleri sırasında bağış adı altında para toplandığı iddiasına Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal tepki gösterdi. Altındal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın, Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uymadığını dile getirdi. Altındal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı dilekçe ile Mustafa Allar'ı şikayet etti.

2012 yılında Cumhurbaşkanlığının çıkarttığı yönetmeliği hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şikayet dilekçesinde ilk olarak Cumhurbaşkanlığının çıkarttığı Yönetmeliği hatırlatan Başkan Mustafa Altındal, "TC Cumhurbaşkanlığınca 2012 yılında; semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyvelerle ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemek amacıyla 'Pazaryerleri Hakkında Yönetmelik' çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik; semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü oldukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar" ifadelerini kullandı.

"Gerede Belediyesi Cumhurbaşkanlığınızın Yönetmeliğini uygulamıyor"

Şikayet dilekçesinin son bölümünde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın bu yönetmeliğe aykırı davranarak, pazar esnafından bağış adı altında devir ücreti toplamasını şikayet eden Başkan Mustafa Altındal, "Belediyeler ise Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan bu yönetmeliğe uymak zorundadırlar. Fakat maalesef Bolu Gerede Belediyemiz bu kanuna yasaya uymayarak bağış adı altında esnaflardan 100 bin lira kadar büyük bir miktarda devir ücreti talep etmektedir. Bu devir ücreti parasını yatırmayan hiçbir esnafın tezgah yeri devir olmamaktadır. Esnaf bu devir ücreti yüksek miktarda olan 100 bin lira mecburen aldığı ürünlerin fiyatının üzerine yansıtmak zorunda kalarak Gerede Halkımız da diğer ilçelere ve merkeze göre ürünleri yüksek fiyata almak zorunda kalıyorlar. Bir an önce Gerede Belediyemizin Pazaryeri Yönetmeliğine uymasını rica ederiz" dedi. - BOLU