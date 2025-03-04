TFL Robotics, Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi Temsil Edecek

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Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi'nin (TFL) robotik kodlama ekibi (TFL Robotics), İstanbul'da düzenlenen Vex Robotics Türkiye Finallerinde turnuvanın en büyük ödülü olan Excellence/Mükemmellik ödülünü kazanarak, Amerika'nın Dallas kentinde gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İstanbul'da düzenlenen turnuvada üstün performans sergileyen TFL Robotics ekibi, "Finalist" ödülüyle beraber toplamda 2 kupa kazandı. Elde ettikleri bu başarıyla uluslararası arenada mücadele edecek olan öğrenciler, dünya şampiyonasında Türkiye adına yarışacak.

Öğrencilerin başarısından dolayı büyük gurur duyduklarını belirten okul yönetimi ve öğretmenleri, ekibin azimli çalışmaları sayesinde önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. TFL Robotics ekibi, uzun süredir dünya şampiyonasına hazırlanarak, robotik ve yazılım alanında kendilerini geliştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyordu.

Birçok ülkeden dünya şampiyonasında katılacak ekipler, en iyi performanslarını sergileyerek ödül için yarışacak. Türkiye'yi temsil edecek olan TFL Robotics ekibi, hazırlıklarını sürdürüyor ve daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - TEKİRDAĞ