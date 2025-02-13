TGS, All Nippon Airways'e Yer Hizmeti Vermeye Başladı - Son Dakika
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TGS, All Nippon Airways'e Yer Hizmeti Vermeye Başladı

TGS, All Nippon Airways\'e Yer Hizmeti Vermeye Başladı

TGS, All Nippon Airways'in İstanbul Havalimanı uçuşlarına yer hizmeti vermeye başladı.

13.02.2025 11:49
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Türk Hava Yolları ve TAV 'ın ortak şirketi olan TGS Yer Hizmetleri Japonya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmeti vermeye başladı.

İstanbul havalimanı'na uçuş başlatan Japon havayolu All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetini TGS vermeye başladı. Türkiye'nin lider yer hizmetleri şirketi olarak, dünyanın sayılı Japonya'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan All Nippon Airways (ANA) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu çerçevede ANA'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlara yer hizmetini TGS verecek.

ANA'nın İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Tokyo Haneda (HND) - İstanbul (IST) hattında gerçekleşti. NH219sefer sayılı uçak saat 15: 05'te İstanbul'a iniş yaptı. Dönüş seferi olan NH220 ise aynı gün 18: 10'deİstanbul'dan Tokyo Haneda'ya (HND) hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TGS, All Nippon Airways'e Yer Hizmeti Vermeye Başladı - Son Dakika

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