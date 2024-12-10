THY 2024 Yolcu Verilerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

THY 2024 Yolcu Verilerini Açıkladı

THY, Ocak-Kasım 2024'te 78,7 milyon yolcu taşıdı, doluluk oranı %82,3 olarak kaydedildi.

10.12.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı 11 aylık verilerini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Türk Hava Yolları'nın KAP açıklamasına göre, Ocak-Kasım 2024 tarihleri arasında 78,7 milyon yolcuya hizmet verilirken, filodaki uçak sayısı ise 489 oldu.

THY, 2024 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık trafik sonuçlarını yayımladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 2024 yılı Kasım ayı verilerine göre; Kasım 2023 döneminde 6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,3 artarak 6,5 milyon olarak oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2023 döneminde 2,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7 yurt içi doluluk oranı yüzde 83,5 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Kasım 2023 döneminde 18,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 artarak 20,2 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2023 döneminde 154,1 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,9 artarak 166,2 bin ton oldu.

Yolcu sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 arttı

THY'nin 2024 yılı Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık trafik sonuçlarına göre; Ocak - Kasım 2023 döneminde 77,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,9 artarak 78,7 milyon yolcuya hizmet verildi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Kasım 2023 döneminde 27,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,9 artarak 28,8 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Ocak - Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 82,3 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,5 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Kasım 2023 döneminde 215,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 232,8 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Kasım 2023 döneminde 1,5 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon ton kayıtlara geçtiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Finans, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY 2024 Yolcu Verilerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:55:26. #1.12#
SON DAKİKA: THY 2024 Yolcu Verilerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.