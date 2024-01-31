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THY, Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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THY, Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

THY, Almanya\'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görev yapan güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat'ta iptal edilen seferlerin listesi açıklandı.

31.01.2024 18:43
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görev yapan güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Almanya havalimanlarındaki grev nedeniyle bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat'ta iptal edilen seferlerin listesi şu şekilde:

"TK1668 Hamburg- İstanbul, TK1664 Hamburg-İstanbul, TK1662 Hamburg-İstanbul, TK7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK1724 Berlin-İstanbul, TK1722 Berlin-İstanbul, TK1728 Berlin-İstanbul, TK7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul, TK7734 Sabiha Gökçen- Frankfurt, TK7735 Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 1591 İstanbul-Frankfurt, TK1592 Frankfurt-İstanbul, TK 1587 İstanbul-Frankfurt, TK1588 Frankfurt-İstanbul, TK 1598 Frankfurt-İstanbul, TK1594 Frankfurt-İstanbul, TK 1556 Hannover-İstanbul, TK1554 Hannover-İstanbul, TK 7817 Hannover-Sabiha Gökçen, TK7730 Sabiha Gökçen-Dusseldorf, TK7731 Dusseldorf-Sabiha Gökçen, TK7740 Sabiha Gökçen-Dusseldorf, TK7741 Dusseldorf-Sabiha Gökçen, TK1701 İstanbul- Stuttgart, TK1702 Stuttgart-İstanbul, TK1705 İstanbul-Stuttgart, TK1706 Stuttgart-İstanbul, TK1703 İstanbul-Stuttgart, TK1704 Stuttgart-İstanbul, TK1709 İstanbul-Stuttgart, TK1710 Stuttgart-İstanbul, TK7752 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK7753 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK7812 Ankara-Stuttgart, TK7813 Stuttgart-Ankara, TK1675 İstanbul- Köln, TK1676 Köln-İstanbul, TK1671 İstanbul-Köln, TK1672 Köln-İstanbul, TK7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK7873 Köln-Sabiha Gökçen, TK7712 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY, Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti - Son Dakika


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