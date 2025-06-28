THY, İran seferlerine yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları, İsrail- İran arasında yaşanan saldırılar nedeniyle uçuş güvenliği için kapanan İran seferlerine yeniden başlıyor.
Türk Hava Yolları, İsrail-İran arasında yaşanan saldırıların ardından uçuş güvenliği nedeniyle İran seferlerini durdurmuştu.
İki ülke arasında yapılan ateşkesin ardından İran hava sahası ticari uçuşlara yeniden açılmaya başladı. THY de İran'da Meşhed seferlerine yeniden başlama kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "30 Haziran Pazartesi günü İran - Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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